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Происшествия22 июля 2021 10:51

Больше трех часов спасатели тушили пожар на сахарном заводе в Воронежской области

Огонь вспыхнул глубокой ночью на предприятии в Новохоперском районе
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Около часа ночи 22 июля на территории сахарного завода в поселке Елань-Колено Новохоперского района возник пожар. На место ЧП выехали десять пожарных отделений в составе 27 человек и 10 единиц техники.

По данным ГУ МЧС по региону, огонь повредил площадь 300х5м отжатого жума в галерее, 150 метров резиновой ленты и три пластиковых окна. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

К счастью, никто из сотрудников предприятия не пострадал. Спасатели смогли ликвидировать пожар в 04.05.

Причины возгорания выясняют эксперты.