Больше трех часов спасатели тушили пожар на сахарном заводе в Воронежской области

Около часа ночи 22 июля на территории сахарного завода в поселке Елань-Колено Новохоперского района возник пожар. На место ЧП выехали десять пожарных отделений в составе 27 человек и 10 единиц техники.

По данным ГУ МЧС по региону, огонь повредил площадь 300х5м отжатого жума в галерее, 150 метров резиновой ленты и три пластиковых окна. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

К счастью, никто из сотрудников предприятия не пострадал. Спасатели смогли ликвидировать пожар в 04.05.

Причины возгорания выясняют эксперты.