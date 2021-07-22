Под Воронежем в массовом ДТП пострадали три человека

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в 17.45 21 июля на трассе «Дон» в Новоусманском районе.

По предварительной информации полиции, 25-летний житель Республики Дагестан, управляя автомобилем ВИС, на большой скорости протаранил стоящий на светофоре «Фольксваген Тигуан» под управлением 52-летнего жителя Лисок. То, в свою очередь, снес «Киа Рио» под управлением 60-летнего воронежца, а «Киа» по инерции столкнулся с «Нивой», за рулем которой находился 54-летний житель Рамонского района.

В результате ДТП пострадали водитель «ВИС» и его 31-летний пассажир, житель Дагестана, а также водитель «Фольксвагена». Все они попали в больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку для выяснения обстоятельств.