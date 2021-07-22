Суд потребовал оформить по закону понтонный мост через реку Дон под Воронежем

Проверка Воронежской транспортной прокуратуры обнаружила, что понтонный мост через реку Дон у села Малышево эксплуатируется с нарушениями. Он не поставлен на классификационный учет и не прошел освидетельствование в Российском речном регистре.

Этот факт неоднократно выявляли контролирующие органы, но балансодержатель переправы - Департамент дорожной деятельности Воронежской области нарушения так и не устранил.

На этот раз прокуратура обратилась в суд с иском об устранении нарушений. Ленинский районный суд по результатам рассмотрения дела удовлетворил иск в полном объеме.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.