В Воронежской области к 21 июля умерли еще 20 человек от коронавируса

У 463 жителей Воронежской области за последние сутки подтвердился COVID-19. Общее же число человек, столкнувшихся с этим диагнозом достигло 99 258. Недельный прирост заболеваемости коронавирусом в регионе составил 14%. Об этом 21 июля сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

По-прежнему коронавирусом болеет активная взрослая часть населения региона от 18 до 65 лет. Рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет за прошедшую неделю составил 19,7%, а среди подростков 15-17 лет — на 30%. Игорь Механтьев отметил, что согласно мониторингу Роспотребнадзора, в торговых центрах находится большое количество подростков в дневное и вечернее время. На высоком уровне остается заболеваемость ОРВИ: значение эпидпорогов превышено по совокупному населению на 81%.

Число выздоровевших достигло 93 102. За день медики выписали 362 пациентов. Вместе с тем количество умерших также выросло до 4 179. За сутки справиться с последствиями коронавируса не смогли 20 человек.