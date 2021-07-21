В Воронеже выдали разрешение на реконструкцию Дворца бракосочетания

21 июля в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области сообщили, что на основании согласованной научно-проектной документации выдано разрешение на работы в «Банке коммерческом». Речь идет о доме №11 на площади Ленина.

Подрядчиком выступит петербургская компания «РемСтройФасад», имеющая лицензию Министерства культуры. До ноября 2021 года должна завершиться в частности реставрация фасадов и ремонт крыши.

Интересно, что здание построили в 1881–1882 гг. для Воронежского коммерческого банка по проекту известного воронежского архитектора С.Л. Мысловского.

По условиям контракта подрядчик обязан сохранить архитектурный облик Дворца бракосочетаний. Ранее мы сообщали, что ремонт продлится с 7 июня по 30 сентября.