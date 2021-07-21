В Воронеже в ДТП сгорел автомобиль Skoda Rapid

20 июля в 21:12 в Советском районе Воронежа на улице Латненская после ДТП загорелся автомобиль Skoda Rapid. На место ЧП выехала пожарная машина. Четверо спасателей боролись с огнем и ликвидировали его к 21:27. Но за это время иномарка была попросту уничтожена.

Как сообщили «КП-Воронеж» в городской Госавтоинспекции, в ДТП пострадал только автомобиль Skoda Rapid - его водитель въехал в препятствие. Однако обстоятельства аварии остаются неизвестны.

В тот же день только около 6:45 в Семилукском районе, в селе Девица, сгорел гараж. Помещение было размером 12 на 7 метров. Во время ЧП обрушилась кровля сооружения. Стоявший внутри автомобиль Ford C-MAX также пострадал от языков пламени. В то же время огонь перекинулся и на жилой дом - повреждена одна из стен. Пожар ликвидировали в 07:06. Тушили пламя 12 человек.