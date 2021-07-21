В Воронеже адвокат за два мошенничества лишился статуса и отправился в колонию

Суд приговорил бывшего адвоката к 2,5 годам колонии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В среду, 21 июля, в Ленинском районном суде вынесли приговор теперь уже бывшему 56-летнему адвокату. Он отвечал за два мошенничества с использованием своего служебного положения.

В частности, адвокат похитил 600 тысяч рублей у своего клиента. За эти деньги юрист обещал повлиять на результаты судебно-психиатрической экспертизы и на решения правоохранительных органов и суда по уголовному делу в отношении его родственника, обвиняемого в вымогательстве. Хотя на самом деле ничего делать не собирался. В итоге родственника клиента признали вменяемым и осудили.

Также адвокат пытался отобрать 500 тысяч рублей у женщины якобы за решение вопроса о ее переводе на новую должность в полиции. Он заморочил ей голову мнимыми знакомствами с большими начальниками. При получении 100 тысяч рублей юрист был задержан в ходе совместной операции сотрудников Следственного комитета и УФСБ.

- Во время расследования дела адвоката лишили статуса. А теперь суд приговорил его к 2,5 годам колонии. Кроме того, его лишили прав заниматься адвокатской деятельностью на 1,5 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.