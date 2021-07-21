В Воронежской области в июне возник ажиотаж на участие в программе «сельской ипотеки»

В июне по программе «сельская ипотека» в Воронежской области проведено 47 сделок, что почти в два раза больше, чем месяцем раньше. А всего с начала действия программы в регионе совершено 1003 регистрационных действия.

В связи с повышенным спросом на участие, в июне правительство приняло решение выделить дополнительные 2 миллиарда рублей на поддержку «сельской ипотеки».

- B нашем регионе, благодаря госпрограмме, смогли улучшить условия проживания порядка тысячи семей, - отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

«Cельская ипотека» является одним из ключевых мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ее главная задача – помочь гражданам, желающим приобрести жилье на сельских территориях.