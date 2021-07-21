В Воронеже иномарка сбила 34-летнего велосипедиста

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла 21 июля примерно в 11.15 часов у дома № 50 по улице Проспект Труда. По предварительным данным, 69-летний водитель «Субару Форостер» двигался со стороны Текстильщиков по Проспекту Труда в направлении улицы Солнечной. На нерегулируемом перекрестке мужчина не уступил дорогу и сбил 34-летнего велосипедиста, который двигался в направлении улицы 9 Января.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение.

Полицейские начали проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.