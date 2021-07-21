В Воронежской области разыскивают пропавшую больше месяца назад 9-летнюю девочку из другого региона

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виктории Гнедовой, позвоните по телефонам 8-961-182-95-90, 112 или 02

Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» объявили поиск 9-летней Виктории Гнедовой. Ребенок, по их информации, может находиться в любом регионе России, в том числе и в Воронежской области. Сама же девочка живет в селе Казарь Залегощенского района Орловской области.

Ушла из дома Виктория еще 18 июня – с тех пор уже больше месяца родные не связывались с ней.

Рост Виктории – 140 сантиметров. У нее нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения она была одета в светло-коричневую футболку, синие шорты и белые балетки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виктории Гнедовой, позвоните по телефонам 8-961-182-95-90, 112 или 02.