Аферистка, переписываясь с жительницей Воронежа от имени умершего брата, два года собирала деньги на его «лечение»

42-летняя жительница Советского района думала, что отправляла деньги мужчине, а на самом деле перечисляла их его сестре-мошеннице. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

42-летняя жительница Советского района стала жертвой кощунственного мошенничества. Она с 2019 года общалась в соцсети с мужчиной (как она думала), переводила деньги на его лечение. Собеседник обещал вылечить свою болезнь и приехать к ней в Воронеж.

Всего женщина перечислила 450 тысяч рублей. И тут с ней связались родственники того, кто с ней якобы переписывался. И сообщили, что мужчина этот давно умер. Пришлось идти в полицию писать заявление.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что страницами умершего мужчины пользовалась его сестра, 43-летняя жительница Тюменской области, ранее судимая за кражи. Ее задержали. Женщина признала свою вину и заявила, что деньги уже потратила.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистке из Тюменской области грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.