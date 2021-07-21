В Воронежской области семья отравилась углекислым газом

17 июля примерно в 4:05 в Лисках госпитализировали с отравлением газом семью из трех человек: 47-летних супругов и их 19-летнего сына. По предварительной информации, в их доме была превышена норма углекислого газа. Вероятно, что ЧП случилось из-за неисправной вентиляции.

При этом специалисты газовой службы, которые обследовали жилье, установили, что никакой утечки угарного газа в здании нет.

В мае в квартире в одной из многоэтажек на улице Березовая роща в Воронеже обнаружили тела супругов: мужчины 54 лет и женщины 52 лет. Пара отравилась угарным газом.