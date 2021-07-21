Житель Воронежской области проведет больше 2 лет в тюрьме за взятку в 34 тысячи рублей и 50 долларов США

6 января в Таловском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого был 48-летний местный житель. Водитель прошел медицинское освидетельствование, хотя ему было что скрывать - наркотическое опьянение.

При этом ранее суд уже лишал мужчину водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения на полтора года. Было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

4 февраля мужчина пришел в отдел полиции и предложил сотруднику, в производстве которого находилось уголовное дело, «вознаграждение». Он попытался передать 34 тысяч рублей и 50 долларов США. Деньги мужчина положил на стол, надеясь избежать наказания. Взяткодатель был тут же задержан.

Как ранее сообщал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков, на следствии обвиняемый, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств, сознался в управлении автомобилем в состоянии опьянения, однако вину в попытке дать взятку признал частично.

Суд в итоге приговорил мужчину к 2 годам и 3 месяцам исправительной колонии общего режима с лишением.