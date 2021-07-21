В Воронежской области в аварию попал 14-летний подросток на мопеде

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

20 июля примерно в 19:10 в Бутурлиновском районе в аварию попал 14-летний подросток на мопеде «Racer RS-50».

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Лада Веста» пошел на обгон, но столкнулся с юным водителем мопеда. 14-летний парень ехал в попутном направлении, но не заметил пошедший на обгон автомобиль и попытался повернуть налево.

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель мопеда с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 109 ДТП, из них в областном центре - 74, на федеральных трассах - 9, в районах области – 26. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.