Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2021 10:15

В Воронежской области в аварию попал 14-летний подросток на мопеде

Школьника госпитализировали
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место ДТП

Место ДТП

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

20 июля примерно в 19:10 в Бутурлиновском районе в аварию попал 14-летний подросток на мопеде «Racer RS-50».

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Лада Веста» пошел на обгон, но столкнулся с юным водителем мопеда. 14-летний парень ехал в попутном направлении, но не заметил пошедший на обгон автомобиль и попытался повернуть налево.

Место ДТП

Место ДТП

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель мопеда с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 109 ДТП, из них в областном центре - 74, на федеральных трассах - 9, в районах области – 26. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.