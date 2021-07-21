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Происшествия21 июля 2021 9:47

В Воронежской области женщина может сесть на пять лет за нападение на полицейского

Она душила стража порядка и била его кулаком по голове и по шее
Юрий КОЗЛОВ
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Дело нападавшей на полицейского женщины дошло до суда.

Дело нападавшей на полицейского женщины дошло до суда.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Борисоглебский городской суд поступило уголовное дело 28-летней жительницы села Кирсановки Грибановского района.

В начале июня в Борисоглебске на улице Линейной инспекторы ГИБДД остановили «семерку», которой управлял водитель с явными признаками опьянения. Один из гаишников подошел к машине и попросил предъявить документы. А в ответ получил ругательства.

Водитель «семерки» сквернословием не ограничился. Он попытался порвать форму инспектора. Тот в ответ загнул ему руки за спину и надел наручники. И тут подключилась сидевшая в машине женщина. Она стала душить гаишника, ударила его кулаком по голове, а потом еще два раза по шее.

Теперь женщина будет отвечать перед судом по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ей грозит наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.