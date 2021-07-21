Остановка «Петровский сквер» останется на своем месте после реконструкции проспекта Революции в Воронеже

На днях на участке у Петровского сквера выложили тестовую площадку с гранитным покрытием Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Остановка общественного транспорта «Петровский сквер» останется на своем месте. Демонтирован на время работ только сам павильон. Однако после реконструкции он вернется на место. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В то же время оборудованы подходы к торговым объектам, попадающим в зону благоустройства.

Напомним, 25 мая подрядчик приступил к первым работам в рамках благоустройства главной улицы города. Ранее мы рассказывали, как в Воронеже пересадили деревья с проспекта Революции, где идет реконструкция, на Московский проспект.

На днях на участке у Петровского сквера выложили тестовую площадку с гранитным покрытием.

После был принят ряд поправок, так приствольные решетки будут в 1,5 метра (ранее планировали 1,2). Крупномерные клены, напомним, на проспекте должны появиться уже в октябре этого года. Отдельно обсудили и ширину технической зоны гранитного покрытия (это полоса гранита более темного цвета, которая запланирована в мощении у фасадов зданий). Ее параметры будут уточнены в ближайшее время.