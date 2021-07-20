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Происшествия20 июля 2021 19:15

В Воронежской области за неделю 23 раза тушили огонь на границе с лесом

Но в лесфонде пожаров не допустили
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Аномально жаркая и сухая погода обострили пожароопасную обстановку в регионе. На прошлой неделе сотрудники лесопожарных станций 23 раза выезжали на тушение огня на границе земель лесного фонда. При этом перехода пламени на деревья не допустили.

Хуже всего обстановка была в Новоусманском районе. Там три дня с 13-го по 15-е июля боролись с возгоранием сухой травы на участках, примыкающих к лесу у села Никольское и в районе Машмета.

Сухую траву сухую траву тушили работники Аннинской, Теллермановской, Новохоперской, Песковской, Семилукской, Воронежской и Нововоронежской лесопожарных станций.

В селе Подгорное вместе с пожарными лесники боролись с возгоранием свалки и постройки в селах Подстепки и Верхний Икорец.