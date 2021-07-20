В Воронежской области животные покусали 40 человек в районах. где были случаи бешенства

Санитарные врачи поделились статистикой по заболеваниям бешенством животных в Воронежской области.

Тревожны цифры по людям. За полгода от укусов в районах, где обнаружили случаи бешенства, пострадали 40 человек, что в 1,9 раза больше того же периода 2020 года. Тогда их было намного меньше - 21.

У животных зафиксировали 17 случаев бешенства в восьми районах Воронежской области, что в 2,1 раза выше, чем в 2020 году (8). От страшной болезни за первые шесть месяцев 2021-го погибли по шесть собак и кошек, три коровы и по одному лисице и волку.

За прошедшие полгода за помощью к врачам обратились 2572 человека, на которых напали или укусили подозрительные животные. Здесь по сравнению с 2020-м прогресс. Тогда было 2765 человек. Меньше стали кусать и дикие животные – 72 случая в 2021 году против 99 в 2020-м.

Чтобы уберечься от бешенства, нужно соблюдать следующие правила:

- покупать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарных документов;

- обязательно проводить их вакцинацию против бешенства;

- избегать контакта с безнадзорными братьями нашими меньшими, не кормить их с рук, не гладить;

- не забивать самим павших домашних питомцев;

- обязательно проходить профилактическую иммунизацию группам риска: ветеринары, охотники, лесники, егеря и т.д.

Помните: если не обратиться в медучреждение и не сделать вакцину, смерть от бешенства неизбежна.