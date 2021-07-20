В Воронеже рабочих завалило грунтом при прокладке ливневки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Едва не закончились трагедией земляные работы в переулке Острогожском в Воронеже. Во время строительства ливневой канализации прорвало воду, а затем на двух рабочих в траншее обрушился грунт. К счастью, оказавшиеся на месте ЧП коллеги пострадавших смогли самостоятельно вытащить товарищей.

В пресс-службе полиции пояснили, что медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Все они живы и здоровы. Сейчас их опрашивают сотрудники полиции, чтобы восстановить картину произошедшего.