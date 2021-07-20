В Воронеже следователи проверяют семью, где отчим бил детей 9 и 10 лет

В Следственном комитете проверяют информацию о том, что отчим жестоко бил детей своей жены. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сотрудники Следственного комитета заинтересовались дикой ситуацией в одной из воронежских семей. Тревогу забил отец 9-летней девочки и 10-летнего мальчика. Он узнал, что детей, живущих с его бывшей женой, регулярно бьет отчим. Например, за то, что они не соглашаются рано ложиться спать.

Родной отец сумел увезти детей из неблагополучной семьи – и их мать, и отчим имеют обыкновение периодически изрядно напиваться. И хочет теперь уже по закону отнять их у женщины, которая, по его мнению, не может как следует воспитывать детей.

- Следователи опросят законных представителей детей, а также должностных лиц, проверят условия воспитания и проживания детей. Будет дана соответствующая правовая оценка действиям матери в части выполнения родительских обязанностей, а также ее гражданского супруга относительно возможного совершения противоправных действий в отношении пасынка и падчерицы, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.