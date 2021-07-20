Три жителя Воронежской области получили микрозаймы по липовым документам

Калачеевские полицейские задержали троих жителей по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, они обратились в организацию по микрофинансированию за получением кредитов на сумму в размере 5 тысяч рублей. При этом предоставили в организацию поддельные документы о месте работы и размере дохода.

- В итоге, ни денежных средств по основному займу, ни процентов за пользование им в кассу микрофинансовой организации не поступило, злоумышленники не сделали ни одного платежа по графику погашения задолженности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На допросе подозреваемые признались полицейским, что даже не имели намерения расплачиваться по кредитам. О том, что они совершают противоправное деяние, все трое знали.

Сейчас в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

В полиции напомнили, что за предоставление ложных сведений банку или кредитору по закону предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или исправительные работы.