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Общество20 июля 2021 12:44

Воронежец показал на видео пойманного карпа-гиганта

Рыба весила почти 19 килограммов, и это далеко не рекорд Романа Богатых
Юрий КОЗЛОВ
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Роман Богатых со своим недавним рыбацким трофеем.

Роман Богатых со своим недавним рыбацким трофеем.

Фото: кадр с видео

Воронежец Роман Богатых разместил на своей странице видео, на котором запечатлел пойманного им огромного карпа. Рыба весом 18 килограммов 800 граммов попалась на крючок на спортивном водоеме «Высокополье» Грязинского района.

Успех Романа не случаен. Он занимается спортивной ловлей карпа уже семь лет. На рыбацких соревнованиях выступает за сборную Липецкой области, имеет звание кандидата в мастера спорта. На его счету много выигранных Кубков и чемпионатов различных субъектов Российской Федерации. Богатых мечтает попасть в сборную страны и выполнить норматив мастера спорта. Для этого ему нужно выиграть чемпионат и Кубок России.

Недавний улов для Романа не рекордный. До пандемии коронавируса он с командой ездил на соревнования на озеро Медвежка в Донецкую народную республику. Там Богатых поймал карпа весом в 27 килограммов.

А вот рекордный карп весом 27 кг.

А вот рекордный карп весом 27 кг.

Фото: из архива Романа Богатых.

У Романа есть секрет. Огромных рыб он ловит не на червяков, а на бойлы (вареные шарики из теста, разных запахов и цветов).

Один из секретов рыбацкого успеха - специальная наживка (бойлы).

Один из секретов рыбацкого успеха - специальная наживка (бойлы).

Фото: из архива Романа Богатых.

И еще - пойманных рыб Роман всегда отпускает назад в воду. Может, поэтому у него такой мощный улов?

Смотреть видеосюжет
Роман Богатых поймал карпа весом почти 19 килограммов
Роман Богатых поймал карпа весом почти 19 килограммов