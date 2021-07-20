Воронежцы одобряют ревакцинацию против коронавиуса

В области стартует кампания по ревакцинации Фото: из архива «КП»

В Воронежской области стартовала программа ревакцинации против коронвируса. В связи с этим правительство провело опрос среди жителей для выяснения их отношения к прививочной кампании.

Данные опроса свидетельствуют о том, что воронежцы поддерживают ревакцинацию.48% респондентов на вопрос о том, намерены ли они сделать прививку от коронавируса, уверенно ответили «да».

Еще 20% раздумывают над своим решением. 13% опрошенных ответили, что не планируют делать прививку, и еще 19% выступают против вакцинации.

Напомним, ревакцинацию можно делать через 6 месяцев после вакцинации или перенесенного заболевания. Сейчас регион ждет партию вакцины для ревакцинации против COVID-19. Кампания начнется после согласования с федеральным центром сроков и объемов поставки вакцины.