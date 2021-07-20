В Воронежской области опять объявили штормовое предупреждение по жаре

Терпеть жару, по прогнозам синоптиков, осталось совсем немного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штормовое предупреждение синоптики объявляют уже вторые сутки подряд. Удушающая жара никак не хочет отступать. В среду, 21 июля, местами по Воронежской области снова ожидают +35…+36 градусов.

Однако, как мы уже писали, терпеть осталось уже недолго. Уже в четверг, 22 июля. метеорологи обещают дожди и прохладу. Температура днем в этот день поднимется всего до +21 градуса. Да и 23-го обещают всего +22. Изменение в погоде обусловлено тем, что с юго-запада на Воронежскую область идет холодный атмосферный фронт.