Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2021 11:05

Два водителя и пассажир пострадали в аварии на воронежской трассе

Фура начала обгон легковушки, когда та совершала поворот налево
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В понедельник, 19 июля, около 10.25 на трассе в Острогожском районе Воронежской области произошла авария. По предварительным данным, ее спровоцировал 27-лений водитель автомобиля «Скания-Р340», житель Курской области. Он нарушил требования разметки и пошел на обгон движущейся в попутном направлении «Шкоды-Рапид» под управлением 18-летней москвички. В этот момент девушка совершала поворот налево.

В результате столкновения автомобили получили сильные повреждения. Обоих водителей и 19-летнюю пассажирку легковушки с травмами госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.