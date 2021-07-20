Два водителя и пассажир пострадали в аварии на воронежской трассе

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В понедельник, 19 июля, около 10.25 на трассе в Острогожском районе Воронежской области произошла авария. По предварительным данным, ее спровоцировал 27-лений водитель автомобиля «Скания-Р340», житель Курской области. Он нарушил требования разметки и пошел на обгон движущейся в попутном направлении «Шкоды-Рапид» под управлением 18-летней москвички. В этот момент девушка совершала поворот налево.

В результате столкновения автомобили получили сильные повреждения. Обоих водителей и 19-летнюю пассажирку легковушки с травмами госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.