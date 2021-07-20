В воронежском аэропорту спасли редкую птицу - американскую выпь

Спасенная выпь улетела на волю. Фото: Андрей Борзенко, Типичный Воронеж.

В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Андрей Борзенко разместил пост, где рассказал о спасении редкой птицы – американской выпи - в воронежском аэропорту. Возможно, ее потеряли во время перевозки.

Выпь залетела в пристройку аэровокзала и застряла между остеклением и пролетом лестницы. Ее вытащили оттуда. Во время операции по спасению, как отметил Андрей Борзенко, птица кусалась и царапалась вполне по-русски. А вот жуткий вопль, которым знаменита, вроде бы не издавала.

Редкую птицу отнесли в безопасное место и отпустили на волю.