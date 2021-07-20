От укусов клещей пострадал 1861 житель Воронежской области

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области на начало этой недели на присасывание клещей пожаловались 1861 человек, что на 0,9% меньше, чем в 2020 году и на 17,4% меньше чем в 2019-ом. В целом, эпидемиологи сообщают, что обращаемость пострадавших от укусов клещей, в этом году в пределах среднемноголетних значений.

Для профилактики распространения клещей ведомство организует обработки в местах массового пребывания населения. В этом году работы провели на 811,3 га, в том числе на 240 га территории летних оздоровительных учреждений. При контроле на обработанных участках паразитов не обнаружили.