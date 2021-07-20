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Здоровье20 июля 2021 9:00

В Воронеже наказали администрации двух ночных дискотек

Они нарушили антиковидный указ
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Во время ночного рейда, направленного на контроль выполнения требований указа губернатора, на улице Донбасской и Куколкина обнаружили действующие дискотеки с полными залами, что является нарушеним даже для дневного времени. Полицейские составили на заведения протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, согласно губернаторскому указу в регионе временно приостановлены проведение дискотек, деятельность ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, за исключением досуговой деятельности муниципальных учреждений культуры, детских развлекательных центров при условии соблюдения минимального размера площади помещения на одного ребенка не менее 5 квадратных метров.