В Воронеже наказали администрации двух ночных дискотек

Фото управы Ленинского района

Во время ночного рейда, направленного на контроль выполнения требований указа губернатора, на улице Донбасской и Куколкина обнаружили действующие дискотеки с полными залами, что является нарушеним даже для дневного времени. Полицейские составили на заведения протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, согласно губернаторскому указу в регионе временно приостановлены проведение дискотек, деятельность ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, за исключением досуговой деятельности муниципальных учреждений культуры, детских развлекательных центров при условии соблюдения минимального размера площади помещения на одного ребенка не менее 5 квадратных метров.