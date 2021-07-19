В Воронеже пропал 13-летний подросток

Мальчик уходит из дома, не сказав куда, не в первый раз. Фото: поисково-спасательная организация «Регион 36», ВКонтакте.

В микрорайоне Тенистый ушел из дома на улице Тепличной и не вернулся 13-летний Александр Баулин. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 36». Отмечают, что подросток внезапно исчезает не в первый раз.

Приметы Александра Баулина: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Был одет в темно-синие джинсовые шорты, темно-синюю футболку.

Всех, кто что-либо знает о том, где мальчик сейчас, просят позвонить по телефонам +7 (951) 560-40-32 или 112.