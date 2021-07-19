В Воронеже продлили арест мужу, расчленившему жену

Суд продлил арест жуткому изуверу. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Коминтерновском районном суде продлили арест 61-летнему мужу, расчленившему 53-летнюю жену. Он пробудет в изоляторе еще, как минимум, больше месяца, - до 22 августа.

Жуткое преступление случилось 22 мая в квартире многоэтажного дома на улице Шишкова. После страшного убийства муж-изувер разложил части тела супруги по сумкам. Одну он оставил в подъезде (ее нашли соседи), другую выкинул в лесополосе в микрорайоне «Дубрава» (на нее наткнулись хозяева прогуливавшихся там собак).

По статье УК «Убийство» расчленителю грозит до 15 лет лишения свободы.