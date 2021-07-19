В Воронежской области полицейские помогли семье не опоздать на поезд

Инспекторы ГИБДД своим поступком показали, что они - просто хорошие люди. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 18 июля, два старших лейтенанта ДПС Борисоглебска Денис Фукс и Максим Поздняков патрулировали участок дороги Москва-Астрахань. На 620 километре они увидели стоявшую на обочине «четверку».

Полицейские остановили машину, подошли к водителю и спросили, нужна ли помощь. Оказалось, что у мужчины, ехавшего вместе с семьей на вокзал в Поворино, сломался автомобиль – отказал бензонасос, и двигатель заглох. И он опаздывает на поезд. Проезжавшие водители, несмотря на просьбы оказавшегося в безвыходном положении человека помочь, проезжали мимо. Такси вызывать тоже уже было поздно.

Полицейские помогли доставить машину к месту ремонта, а семью отвезли на вокзал в Поворино. Водитель «четверки» горячо поблагодарил их за отзывчивость.