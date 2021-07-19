В Воронеже 18-летнюю девушку, хотевшую купить платье по интернету, обманули на 17 тысяч

Девушка и платья не получила, и 17 тысяч лишилась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Коминтерновском районе 18-летняя девушка стала жертвой афериста. Она нашла в интернете объявление о продаже платья, заинтересовалась им и позвонила по указанному в нем телефону. Мнимый продавец заявил, что надо полностью оплатить товар, стоящий 17 тысяч рублей. А потом платье якобы доставят по указанному девушкой адресу.

Юная покупательница деньги перечислила. А вот платья так и не дождалась. И пошла в полицию.

- По этому преступлению, а также по еще одному похожему возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Напоминаем: чтобы не стать жертвами мошенников, внимательно изучайте текст объявления в интернете и, если в нем что-то «напрягает», лучше больше не обращать на него внимание. Не нужно вносить предоплату и соглашаться на сомнительные условия сделки, нельзя передавать свои личные данные продавцу (покупателю) – паспорт, банковские карты, переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях. Не лишним будет заглянуть в профиль продавца и посмотреть на совершенные им сделки.