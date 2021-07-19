В Воронеже закроют на время ремонта еще один мост

Мост могут закрыть почти на четыре месяца. Фото: из архива «КП»

С 8.00 среды, 21 июля, закроют движение автотранспорта по мосту над улицей Героев Сибиряков. Там начнется ремонт. Во время него подрядчик разберет дорожное покрытие и уложит новое, сделает современную гидроизоляцию, заменит деформационные швы, нанесет горизонтальную разметку. Мост снова откроют не позже 23.00 15 ноября.

– На эти работы мы выделяем более 18 миллионов рублей, - рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Сроки для такого крупного ремонта достаточно сжатые, тем не менее неудобства горожанам они доставят. Приношу воронежцам извинения, но откладывать его было бы нецелесообразно.

Глава города добавил:

- В последние годы мы уделяем большое внимание нашим инженерным сооружениям – они, как и вся улично-дорожная сеть требуют постоянного ухода, но раньше, к сожалению, не получали его в необходимом объеме. Мы системно эту проблему решаем. Только за последние три года мы провели реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января – Антонова-Овсеенко – Героев Сибиряков, фактически заново построили путепроводы на улицах 9 Января и Ленина, провели капитальный ремонт мостов через водосброс водохранилища и через реку Песчанка на улице Менделеева. Кроме того, специалисты сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию на ремонт эстакады на улице Бурденко.

В связи с ремонтом будут изменены маршруты 15 автобусов: №№ 7С, 17, 20, 27, 37, 50, 52, 70А, 70М, 81, 88, 88а, 113КТ, 113 КШ и 115. Об их новом пути можно узнать здесь.