Специалисты просят воронежцев купаться только в трезвом виде и на разрешенных пляжах. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В воронежском водохранилище утонул 38-летний мужчина. Как рассказали в городской службе спасения, несчастье произошло 18 июля. Очевидцы сообщили об утонувшем мужчине в 12:08. По словам очевидцев, он купался в районе набережной Массалитинова (ул. Крестьянская, 17). В какой-то момент нырнул и не выплыл на поверхность.

- На место происшествия на катере прибыли сотрудники воронежского поисково-спасательного отряда, а также водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области. Они обнаружили погибшего в 16:50, - рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Точную причину смерти установит экспертиза. Не исключено, что мужчина был пьян и мог запутаться в водорослях.

А вечером 16 июля на реке Битюг недалеко от села Садовое Аннинского района обнаружили тело 61-летнего местного жителя. Мужчина отдыхал с друзьями, пошел купаться и не вернулся.

Специалисты просят воронежцев соблюдать меры безопасности на воде. Купаться только в трезвом виде и на разрешенных пляжах. В «диких» местах не обследовано дно - там могут находиться травмопасные предметы, коряги, водная растительность. В случае опасной ситуации звоните по номеру «112».