В Воронеже оперативники накрыли еще одну «резиновую» квартиру для гастарбайтеров

За фиктивную прописку мигрантов мужчина рискует отсидеть три года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские раскрыли нехитрую аферу 31-летнего жителя Центрального района Воронежа. Мужчина в июне фиктивно прописал у себя на квартире пятерых граждан соседних государств. В своем жилье они не появлялись, а «бумажка» им была нужна для легализации своего нахождения в России.

Понятное дело, у хозяина квартиры делал это не из-за большого расположения к иностранцам, а получал за это какие-то деньги. Сумму, впрочем, не озвучивают.

Как бы то ни было, мужчина, признавший свою вину, в итоге «заработал» уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ему грозит до трех лет лишения свободы. До суда хозяин «резиновой» квартиры будет находиться под подпиской о невыезде.