В Воронежской области назвали пять районов с чрезвычайной пожарной опасностью

Сотрудники МЧС активно занимаются профилактикой пожаров. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели рассказали о ситуации с пожарной опасностью в районах Воронежской области.

Чрезвычайно высока вероятность возгораний в пяти районах: Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском. Там ситуации присвоили V класс пожарной опасности.

Немногим лучше ситуация в еще 19 районах: Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском, Репьевском, Аннинском, Панинском, Эртильском, Бобровском, Борисоглебском, Грибановском, Терновском, Поворинском, Новохоперском, Калачеевском, Воробьевском, Павловском, Подгоренском, Ольховатском и Бутурлиновском. Там вероятность пожара просто высока. Во всех остальных районах возможность возгорания оценивают как среднюю.

Сотрудники МЧС проводят рейды для предотвращения огненных ЧП. За неделю с 12 по 18 июля они оштрафовали 33 нарушителей особого противопожарного режима на общую сумму 92 тысячи рублей. А всего с начала действия противопожарного режима, то есть, с 15 апреля, 225 человек, его не соблюдавших, пополнили казну на 660 тысяч.

В МЧС напоминают: разведение костров на природе и тем более бросание непотушенной сигареты на раскаленную землю может привести к страшному пожару.