Воронежцы пожаловались на поток машин во дворе многоэтажки

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Жильцы многоэтажного дома в районе улицы Ленинградской пожаловались на сквозной проезд автотранспорта через свой двор. Машины устремились через жилую зону после начала земляных работ на улице.

- Теперь машины объезжают через двор и днем, и ночью. Жалуемся, реакции ноль, разговаривать не хотят, - сообщают лишенные покоя жильцы дома.

Люди сообщают, что некоторые водители в поисках объезда умудряются даже ездить по парку Патриотов, где расположены городские памятники.

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