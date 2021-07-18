В Воронежской области нарушителей ПДД отслеживали с вертолета

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские подвели итоги совместного с Росгвардией рейда по профилактике дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь обращали внимание на факты выезда на полосу встречного движения в запрещенных для этого местах. Такие нарушения приводят к самым трагическим ДТП.

Согласно статистике, за 6 месяцев текущего года, по причине выезда на полосу встречного движения в регионе 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек погибли и 110 получили травмы.

К патрулированию также привлекли средства авиации. Рейд прошел на участке автодороги Р-298 «Курск-Саратов», проходящей по территории Семилукского, Хохольского и Нижнедевицкого районов. Нарушения фиксировали на камеру, и информация передавалась сотрудникам Госавтоинспекции, несущим службу на трассе. Вертолет сопровождал правонарушителя до момента его остановки экипажем ГИБДД.

За время рейда полицейские задержали троих нарушителей, которые выехали на встречную полосу под запрещающий знак. Были и другие нарушения.

В полиции напомнили, что за выезд на встречку предусмотрено наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей или лишение прав а срок от четырех до шести месяцев. В случае совершения данного нарушения повторно, грозит лишение права управления на год.