Житель Воронежской области продал машину приятеля и спустил вырученные деньги

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе Фото: из архива «КП»

В июне прошлого года 45-летний воронежец задумал продать автомобиль и сообщил о своем намерении 66-летнему приятелю. Товарищ вызвался посодействовать в продаже: взял машину и уехал ее продавать. Вскоре после этого телефон знакомого перестал отвечать, а воронежец догадался, что его обманули, и обратился в полицию. Ущерб потерпевшему составил 120 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» и приступили к поискам подозреваемого. Мужчину, который оказался жителем города Лиски, задержали в Ростовской области. Там он скрывался от правосудия у своих знакомых.

- В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что продал транспортное средство, а деньги потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания.