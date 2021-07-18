Заболеваемость ковидом в Воронежской области установила новый рекорд

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Воронежской области. На утро 18 июля в регионе зарегистрировали 478 новых случаев болезни. Это очередной рекорд эпидемии в нашем регионе. Общее количество заболевших в марта 2020 года составляет 97 845 человек.

За минувшие сутки выписались из стационаров и получили отрицательный результат 350 переболевших пациентов. Всего с начала эпидемии 92 025 человек справились с болезнью.

Но 15 пациентов не смогли побороть болезнь и пополнили печальную статистику жертв болезни. Сейчас в ней 4 129 воронежцев.