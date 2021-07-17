В Воронеже ищут технолога молочного прозводства на 200 тыс рублей

Хорошую работу с приличной зарплатой можно найти в Воронежской области даже в кризис. Например, в пищевой промышленности в июле предлагают вакансии с зарплатами от 90 до 200 тыс рублей, сообщили аналитики hh.ru, портала по поиску работы и сотрудников.

Топовая позиция - технолог производства цельномолочной и кисломолочной продукции, претенденту предлагают до 200 000 рублей. На втором месте вакансия менеджера по продаже молочного оборудования - до 130 000 рублей. Начальнику цеха добычи масла предлагают до 104 000 рублей. Холодильщик / электромеханик по холодильному оборудованию может заработать до 100 000 рублей. Главному технологу / технологу-сыровару предлагают от 90 000 рублей.