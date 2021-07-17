В Воронеже сквер, где стоит Котенок с улицы Лизюкова, переименовали в честь придумавшего его писателя

На очередном заседании Воронежской комиссии по культурному наследию (которое прошло дистанционно из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу) приняли решение установить в столице Черноземья две мемориальных доски. Память генерал-майора Михаила Шидловского увековечат на фасаде дома №9 по улице, названной в честь военного. Мемориальная доска в память архитектора Александра Миронова появится на фасаде здания по улице Комиссаржевской, 6а, где он жил с 1946 года.

Кроме того, на заседании комиссии решили переименовать сквер «Мирный», который расположен на ул.Лизюкова, 4, где стоит скульптура Котенка Василия с Вороной, в сквер имени Виталия Злотникова, автора сценария мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова».

Еще нескольким новым зеленым зонам присвоили названия. Сквер по ул. Кропоткина, 4 стал сквером «Мирный». Сквер, состоящий из двух участков (по ул. Владимира Невского, 40 и у дома по ул. 60-й Армии, 31), получил имя генерала Попова. Сквер между домами 7а и 13а по ул. Писарева стал сквером «Иркутский». Зеленая зона по ул. Баррикадной, 27 стала сквером Искусств, зеленая зона по ул. 25 Октября, 8а, - сквером Богоявленским, территория по ул. Добровольческого коммунистического полка стала сквером имени Вайцеховского.

Названия присвоили и нескольким новым улицам в районе Изыскателей: появились улицы Рекункова, Генерала Попова, Писателя Задонского, Писателя Гончарова, бульвары Архитектора Руднева, Архитектора Замятнина, Зодчих.