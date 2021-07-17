В микрорайоне на окраине Воронежа проложили велодорожки

Скриншот из сообщества «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово) Фото: СОЦСЕТИ

В Шилово заасфальтировали двойные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Радостью об этом поделились жители микрорайона в соцсетях.

- И дорожку сделали, и разметку нарисовали, и знаки поставили. Начинаю все сильнее и сильнее любить наш район, - написали под снимком.

Прогулочные зоны появились в Шилово в рамках реконструкции улицы Острогожской. Там установили новые автобусные остановки, фонари, разметили пешеходные переходы.