В микрорайоне на окраине Воронежа проложили велодорожки

Скриншот из сообщества «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)
Фото: СОЦСЕТИ
В Шилово заасфальтировали двойные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Радостью об этом поделились жители микрорайона в соцсетях.
- И дорожку сделали, и разметку нарисовали, и знаки поставили. Начинаю все сильнее и сильнее любить наш район, - написали под снимком.
Прогулочные зоны появились в Шилово в рамках реконструкции улицы Острогожской. Там установили новые автобусные остановки, фонари, разметили пешеходные переходы.
Скриншот из сообщества «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)
Фото: СОЦСЕТИ