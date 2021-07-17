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Общество17 июля 2021 13:35

В микрорайоне на окраине Воронежа проложили велодорожки

Нанесли разметку и для пешеходов
Ярослав ИВАНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Скриншот из сообщества «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)

Скриншот из сообщества «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)

Фото: СОЦСЕТИ

В Шилово заасфальтировали двойные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Радостью об этом поделились жители микрорайона в соцсетях.

- И дорожку сделали, и разметку нарисовали, и знаки поставили. Начинаю все сильнее и сильнее любить наш район, - написали под снимком.

Прогулочные зоны появились в Шилово в рамках реконструкции улицы Острогожской. Там установили новые автобусные остановки, фонари, разметили пешеходные переходы.

Скриншот из сообщества «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)

Скриншот из сообщества «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)

Фото: СОЦСЕТИ