В Воронеже продают детский лагерь «Орленок»

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В Воронеже выставили на торги детский оздоровительный лагерь «Орленок», расположенный в Сомово. Информация об этом появилась на портале бесплатных объявлений. Стартовая цена оздоровительного комплекса, который реализует государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, начиналась с 210,9 млн рублей, документы опубликовали на площадке «Сбербанк-Аст». Минимальная цена, по которой продадут лагерь, - 110 млн рублей. Заявки принимают с 13 июля, электронные торги пройдут 18 августа.

Продается земельный участок лагеря площадью 7,59 га, 22 объекта недвижимости и 24 «движимых» объекта. В лагере есть вся коммунальная инфраструктура (электросети, теплотрасса, водопровод), но сейчас коммуникации законсервированы, поскольку «Орленок» не работает с 2008 года. До этого в летний сезон оздоровительный комплекс в Дубовке принимал до 320 человек в поток.

Ранее ГКНПЦ имени Хруничева продал ДК имени 50-летия Октября за 509 млн рублей.