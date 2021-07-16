Под Воронежем женщина потеряла смартфон, а потом и деньги с банковской карты

В мае с банковской карты 37-летней жительницы Рамонского района пропали деньги. Но до этого, в апреле, она потеряла телефон, в котором было установлено приложение «мобильный банк».

С помощью мобильного приложения кто-то сумел списать с карты 16 тысяч рублей - преступник оформил перевод на другую банковскую карту.

Воровкой оказалась 31-летняя местная жительница. В отделе полиции она призналась, что на чужие деньги купила продукты.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.