Ночью на окраине Воронежа произошла массовая драка между двумя компаниями

Ночью 42-летний воронежец шел по улице Зеленко в компании двух приятелей. Мимо проехал автомобиль «ВАЗ-2115». В отечественной легковушке были незнакомые прохожим молодые люди... Но каким-то образом между компаниями завязалась ссора. А затем и драка.

В ходе потасовки пассажир автомобиля выхватил из рук 42-летнего воронежца сумку, в которой лежали деньги, документы и два мобильных телефона. Ущерб составил более 34 тысяч рублей.

Полицейские быстро установили тот самый «ВАЗ-2115». Грабителем оказался 23-летний воронежец. Его задержали по месту жительства. В отделе полиции он признался, что потратил деньги, а вот телефоны у него изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.