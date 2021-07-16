Воронежский бизнесмен Евгений Хамин не стал закрывать пункты вакцинации в своих торговых центрах

В региональном департаменте здравоохранения отмечали, что производители не успевают за возросшим спросом регионов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Мобильные пункты вакцинации против COVID-19 в объектах, принадлежащих главе одноименной группы компаний Евгению Хамину, продолжат работать. Речь идет о пунктах прививок в Сити-парке «Град», ТРЦ «Московский проспект» и ТЦ «Пять столиц». Об этом бизнесмен сообщил сам 16 июля в своем Telegram-канале.

Напомним, 11 июля он заявил, что «свернет» пункты вакцинации на своих объектах, если в течение трех дней не будут увеличены поставки вакцины против коронавируса. В своем сообщении девелопер отмечает, что «нарастают проблемы» - люди крайне отрицательно относятся к тому, что вакцины не хватает, им приходится стоять в длинных очередях.

В итоге в ТЦ «Пять столиц» осталось 50 доз в день, девелопер просил предоставлять 250. Телефон мобильного пункта - 8 (473) 212-58-90. Запись производится непосредственно в пункте на нижнем уровне торгового центра или по телефону, затем обзванивают людей при поступлении вакцины.

В ТРЦ «Московский проспект» увеличили количество вакцин до 120 доз в день (было 60). После поступления препарата происходит объявление по громкой связи. Вакцинация идет в порядке живой очереди.Телефон рецепции ТРЦ «Московский проспект»: 8 (473) 269-55-32

В Сити-парке «Град» увеличили количество доз вакцин до 250 в день (было 150). Телефон рецепции Cити-парка «Град»: 8 (473) 260-48-80

В региональном департаменте здравоохранения отмечали, что производители не успевают за возросшим спросом регионов, поэтому пункты вакцинации работают не на полную нагрузку.

- Система здравоохранения региона готова выполнять до 20 тысяч прививок в день, что соответствует возросшей в последние недели потребности жителей региона. К сожалению, в субъекты поступает меньше вакцин, чем того требует ситуация. Так, в Воронежскую область за последние две недели поступило всего 70,4 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Это примерно 1,3 тыс. доз на каждый только стационарный пункт вакцинации. При поступлении вакцины на склад она в тот же день распределяется между прививочными кабинетами и поставляется в медорганизации в зависимости от прикрепленного населения и остатка препарата. Департамент здравоохранения и правительство Воронежской области тесно сотрудничают с Минздравом России, который и занимается поставками вакцин в регионы. При наращивании производственных мощностей и увеличении поставок препаратов в Воронежскую область мы готовы оперативно распределять их по пунктам вакцинации, особое внимание уделяя наиболее востребованным прививочные пунктам, - сообщали в облздраве.