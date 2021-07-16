В Воронежской области водитель уснул за рулем и протаранил дерево

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

16 июля около 4:00 часов в Павловском районе уснул за рулем 32-летний водитель автомобиля «Деу Нексия». На 5 километре автодороги «Белгород-Бабка-Павловск» он выехал на встречную полосу, потом на обочину и свалился в кювет. Автомобиль на полном ходу влетел в дерево.

В результате ДТП мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

- Установлено, что погибший не имел водительского удостоверения, а автомобиль взял у своего знакомого и в дальнейшем намеревался выкупить у него данное транспортное средство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.