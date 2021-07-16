Глава Воронежа Вадим Кстенин возглавил городское отделение партии «Единая Россия»

Вадим Кстенин уверен, что создание отделения на уровне областного центра оправдано, так как именно здесь проходят «обкатку» основные идеи в развитии экономики и социальной сферы региона Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

16 июля по результатам тайного голосования секретарем местного отделения партии «Единая Россия» был избран глава Воронежа Вадим Кстенин. В ближайшее время мэр планирует провести в каждом районе встречи с активами, чтобы обозначить стратегию, опираясь на позицию лидеров общественного мнения.

- Мы должны идти к воронежцам, чтобы получить от них перечень самых волнующих проблем во всех сферах городской жизни. От самых малых, мешающих комфортной жизни здесь и сейчас – убитая дорога, сломанная детская площадка, плохой двор, нет места в детском саду и так далее, до стратегических – вопросов развития общественного транспорта, повышения зарплат, усиление производств и бизнеса для создания рабочих мест. На основе такого мониторинга и анализа мы должны формировать все наши и ежедневные планы, и стратегические задачи. И не просто выполнить их, а еще и отчитаться потом перед горожанами об их исполнении, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетесов отметил, что местными организациями на территории Воронежа накоплен большой опыт партийной работы по различным направлениям: от здравоохранения и образования до жилищно-коммунального хозяйства.

- Создание объединенного городского отделения партии позволит более четко выстроить систему коммуникации, актуализировать формы обратной связи с населением, разрабатывать текущие и долгосрочные планы развития мегаполиса с учетом мнения жителей. При этом особое внимание должно быть уделено реализации партийного проекта по формированию комфортной городской среды, - отметил Владимир Нетесов.

Вадим Кстенин, обращаясь к членам первичных отделений партии, которые вливаются в городское местное отделение, поделился и своим видением того, как нужно определять программу работы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Поддержал решение о создании Воронежского местного отделения партии и губернатор Александр Гусев.

- Помимо того, что Воронеж численно составляет половину области, это и очень активные жители, которые понимают, как должна развиваться территория. Выбор секретаря - ответственное решение. Безусловно, это и существенная дополнительная нагрузка и, наверное, в какой-то мере будет отнимать достаточное количество времени у главы города, особенно, на первом организационном этапе, но я уверен, что Вадим Юрьевич - человек ответственный и сможет организовать свою работу так, чтобы ничего не упустить. В результате в этом новом статусе он сможет наиболее эффективно отстаивать интересны жителей города, - прокомментировал глава региона.

Вадим Кстени отметил важность взаимодействия с Воронежской городской Думой, особенно, в рамках постоянных комиссий.

– Они еще в большей степени должны стать экспертными площадками, где мы вместе и будем разбирать самые сложные вопросы, принимать взвешенные и вместе с тем зачастую очень непростые решения. Вместе с тем нам нужно выстроить еще более плотное, эффективное и конструктивное взаимодействие с региональным парламентом, - подытожил Вадим Кстенин.