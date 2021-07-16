Летне-осенняя охота в Воронеже начнется 5 августа

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На сайте правительства Воронежской области опубликовали указ об охоте на пернатую дичь, сезон которой в 2021 году откроется 5 августа. Согласно документу сроки добычи птицы таковы:

с 5 августа по 5 декабря 2021 года - коростель

с 5 августа 2021 года по 5 января 2022 года - перепел

с 5 августа 2021 года по 5 января 2022 года - голуби, кольчатая горлица

с 28 августа по 30 ноября 2021 года - водоплавающая дичь, болотно-луговая дичь, перепел, голуби, кольчатая горлица

с 28 августа по 31 декабря 2021 года - вальдшнеп

с 28 августа 2021 года по 31 января 2022 года - серая куропатка

с 5 августа 2021 года по 5 января 2022 года и с 28 августа по 30 ноября 2021 года - фазан

Для получения разрешения на охоту в общедоступных угодьях обращаться в охотинспекцию. Более подробная информация – на сайте департамента природных ресурсов и экологии.